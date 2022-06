Dekoracje do salonu z całego świata

Flaga brytyjska- Union Jack- to jeden z najpopularniejszych motywów we współczesnym designie. Znaleźć go można wszędzie- zarówno na ubraniach, jak i na meblach i dodatkach dekoracyjnych do domu. W tym przypadku widzimy go na stylowej skrzyni, która idealnie nadaję się do tego, żeby przechowywać w niej różne drogocenne skarby. Produkt ten utrzymany jest w stylu vintage, sprawiając wrażenie nieco zużytego, co osiągnięto poprzez wytarcie niektórych części flagi. Skórzane obicie sprawia, że skrzynia ta jest elegancka, stylowa i niezwykle modna.