Nowoczesny i przytulny dom

Korytarz zdominowany jest przez prostotę, jednak schody wyglądają tutaj niesamowicie. Wszystko jest nieskazitelne białe, a ciemne stopnie kontrastujące do reszty pomieszczenia sprawiają, że wydaje się jakby wprost lewitowały w powietrzu. Na co drugim stopniu napotkamy podświetlający reflektor, który pomoże nam dojść do sypialni, gdy zapadnie zmrok.