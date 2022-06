Jak tanio urządzić dom? 10 pomysłów

Małe meble takie jak fotele, stoliki, stojaki na książki i prasę są zwykle lekkie i łatwe do przemieszczenia. Wykorzystaj to! Przenieś fotel z dużego pokoju do sypialni. Stolik z sypialni może świetnie wyglądać w jadalni? Pobaw się swoimi meblami a zobaczyć jak niewiele potrzeba do uzyskania zupełnie nowego wyglądu każdego pomieszczenia.