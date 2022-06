Tapeta w salonie – 10 inspirujących aranżacji

Salon to najbardziej reprezentatywne miejsce w mieszkaniu każdego z nas. Tu toczy się codzienne życie rodzinne jak i co weekendowe spotkania w gronie przyjaciół, najbliższych znajomych. Miejsce to powinno być komfortową, wygodną przestrzenią, w której miło spędza się czas. Oczywiście to jak zagospodarujemy przestrzeń zależy od jego powierzchni.

Mały salon w bloku to często niewdzięczna przestrzeń, która wiąże się z wieloma trudnościami podczas aranżacji. Rozmiar mebli musi być dobrany do metrażu przestrzeni dziennej, tkaniny oraz użyte kolory nie mogą być zbyt ciemne ani zbyt wyraziste. Niestety może to zadziałać na niekorzyść naszego pomieszczenia, optycznie je zmniejszyć. Warto postawić na jasne, delikatne barwy, które odbijają światło dzienne, przez co pokój zyska kilka dodatkowych metrów kwadratowych. Po drugie nie przesadzajmy z ozdobnymi, wzorzystymi elementami. Ciekawym rozwiązaniem jest wyłożenie kawałka bądź jednej ściany tapetą. Pokój nabierze wyjątkowego klimatu, a my zyskamy nieprzeciętne wnętrze.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z nieograniczoną przestrzenią dzienną, np. salon w domu jednorodzinnym, nie musimy się martwić o dobranie odpowiednich kolorów czy tkanin. Wszystkie chwyty dozwolone. Powierzchnia przestrzeni dziennej jest na tyle duża, że nie straszna nam aranżacja ani dobór kompletu wypoczynkowego. Możliwości jest wiele, a w zasadzie jedynym ograniczeniem może okazać się nasza wyobraźnia.

Poniżej przedstawimy Wam różne aranżacje salonu z tapetą i postaramy się Was przekonać do wykorzystywania jej w Waszych przestrzeniach dziennych.