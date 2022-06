Jaką masz osobowość? Twoja kuchnia nam to zdradzi!

Macie czasami wrażenie, że wchodząc do czyjegoś domu możecie wywnioskować, jaki charakter posiada jego właściciel? Nie od dziś wiadomo, że urządzając swoje cztery ściany staramy się w stu procentach dopasować je do naszego stylu życia, gustu oraz swoich potrzeb. Z tego względu osoby które cechuje otwartość, raczej będą unikać oddzielania przestrzeni kuchni i jadalni, zaś Ci, którzy cenią swoją prywatność, raczej nie zdecydują się na duże, panoramiczne przeszklenia. Dzisiaj razem z naszymi specjalistami podpowiemy Wam, co mówi o swoich właścicielach kuchnia! Zapraszamy do lektury!