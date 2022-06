10 unikalnych pomysłów dla Twojej łazienki!

Czarny to kolor, który często jest niedoceniany w aranżacji wnętrz. Specjaliści zazwyczaj boją się go używać do aranżacji przestrzeni, ponieważ może on wpłynąć na to, że będziemy odbierać dane pomieszczenie jako przygnębiające. By uniknąć takiego efektu wystarczy dodać do niego parę akcentów w bieli. Takie zestawienie sprawia, że dane pomiesczenie prezentuje się bardzo elegancko.