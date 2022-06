7 sposobów na czyste mieszkanie nawet w dni robocze

Kluczem do zawsze czystego mieszkanie jest nauczenie się, jak po sobie sprzątać. Każdy z domowników powinien być odpowiedzialny za porządek we wnętrzach- umycie po sobie naczyń, złożenie koca, otrzepanie poduszek, wyrzucenie śmieci powinno należeć do bezmyślnie wykonywanych czynności. Jeżeli wyrobimy w sobie nawyk sprzątania po sobie, czyszczenie domu stanie się o wiele łatwiejsze i szybsze.