5 polskich planów domów i ich realizacje

Architektura wynika z konieczności generowania miejsca, które jest w stanie zapewnić harmonię, komfort i estetykę miejsca. Aby było to możliwe, istnieje szereg przedstawień graficznych pokazujących obiekt trójwymiarowy jako serię rysunków dwuwymiarowych. Od tego wszystko się zaczyna – parę kresek, różnej grubości, symbole, prosta geometria i pomysł. Najbardziej znane i popularne są plany czyli przekroje poziome. Jest to podstawowe narzędzie architekta, dzięki któremu możemy zrozumieć wiele z tego, co chce nam przekazać.

Czytanie rzutów, może wydawać się skomplikowane, wymaga pewnej wyobraźni, zrozumienia pewnych schematów i symboli. Dziś, w homify, przygotowaliśmy dla Was 5 polskich projektów domów, które, na etapie koncepcji, stanowiły dwuwymiarowy rysunek. Zobaczcie plany domów i realizacje tych wspaniałych projektów.