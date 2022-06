Jak estetycznie przechowywać buty?

Która z kobiet nie marzy o pokoju, w którym można by było bez problemu ułożyć absolutnie wszystkie pary butów w rządku, tak, że żadna para nam nie umknie podczas wyboru idealnych butów do wieczorowej kreacji? Niestety, nie każdy ma wystarczająco dużo miejsca w mieszkaniu aby wygospodarować taką dodatkową przestrzeń. Pokój na buty jest bardzo wygodną i praktyczną opcją. Buty mogą być ułożone na nagich półkach, co ułatwia szybkie chwycenie ulubionej pary i wyjście z domu, ale także sprzyja ich kurzeniu się. Można je także ułożyć w szafkach z przeszkleniem, dzięki czemu wciąż wszystkie pary będą widoczne, a szklane drzwi ochronią je przed kurzem, buty mogą się także znajdować w ukryciu za zwykłymi lub przesuwanymi drzwiami. W takiej garderobie, która nie koniecznie musi być przeznaczona jedynie na buty, ważnym elementem wyposażenia jest z pewnością duże lustro, najlepiej takie, w którym można przeglądnąć się od stóp do głów . Kolejną zaletą pokoju na buty jest to, że wiemy gdzie znajdują się wszystkie pary butów, są one pięknie posegregowane i każda para ma swoje wyznaczone miejsce, a my możemy poczuć się jak prawdziwa gwiazda Hollywood.