8 TOP pomysłów na garaż

Jeśli garaż jest przestronny to nawet trzeba go (re)organizować, co jakiś czas, abyśmy przypomnieli sobie, co tak naprawdę tam trzymamy! Zazwyczaj do garażu wrzucamy wszystko, na co nie ma miejsca w domu. Oczywiście, trzeba pozostawić wystarczającą ilość miejsca dla samochodu, aby uniknąć skomplikowanych manewrów samochodem. Spróbuj zostawić mniej więcej pół metra między różnymi stronami i na otwarcie drzwi. Skoro wszystko się zmieściło, to w garażu można zorganizować również przestrzeń dla rozwoju zainteresowań, jak np. stworzyć garażowy zespół!