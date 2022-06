8 efektownych pomysłów na małą łazienkę

Nie tylko mała, ale i wąska łazienka to podwójne wyzwanie. Zamiast upychać wszystko obok siebie, tak aby wejście do prysznica znajdowało się po prawej stronie, prysznic został zamontowany na końcu łazienki i jest prezentowany vis a vis drzwi do pomieszczenia, więc nie odnosimy klaustrofobicznego wrażenia, że w łazience wszystko jest na styk, a aby wejść do prysznica musimy się przecisnąć koło ściany. Takie rozwiązanie pozwala na wygodne skorzystanie z prysznica.