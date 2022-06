8 nowoczesnych kuchni w kształcie litery „L”

Jeżeli akurat zastanawiacie się nad urządzeniem kuchni, ale nie do końca macie pomysł, jak wszystko funkcjonalnie rozplanować, szybko spieszymy Wam z pomocą! W Internecie można znaleźć wiele różnych alternatyw projektowych, które sprawdzą się nawet w przypadku, gdy aranżowana przestrzeń jest niewielka. Tak naprawdę wystarczy odrobina sprytu i inteligencji. Współcześnie panuje moda na przestrzenie zintegrowane, a zatem bardziej jasne, zapewniające większą płynność ruchu i przestronność. W wielu nowoczesnych domach kuchnie, jadalnie i salony łączą się idealnie w jedną całość, tworząc przyjemne miejsca spotkań i umożliwiając harmonijną realizację różnych działań. Oczywiście, nie każdy musi być zwolennikiem tego rodzaju otwartości. Część z Was zapewne woli kuchnie zorganizowane w osobnych pomieszczeniach i oddzielone od salonu, czy jadalni. Urządzenie takiej kuchni nie jest problemem, ale czasami może wymagać więcej pracy i zaangażowania.

Sposobów na zaaranżowanie kuchni jest dużo – do wyboru, do koloru. Nadal niemalejącą popularnością cieszą się kuchnie klasyczne, organizowane na planie linii i niewiele szersze niż tradycyjne korytarze. W nowszych projektach większość kuchni aranżowana jest na planie litery „U” lub „L” i dopasowywana do szerszych przestrzeni.

W niniejszym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy Wam projekty i zalety kuchni zaaranżowanych na planie litery „L”. Mamy nadzieję, że znajdziecie wśród nich pomysł na własną kuchnię. Do dzieła więc!