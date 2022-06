Boże Narodzenie w Polsce

Długi okres przygotowań oraz oczekiwania nagrodzony zostaje wystawną kolacją wigilijną w gronie rodziny. Rozpoczyna się ona w wielu domach odczytaniem fragmentu z Pisma Świętego na temat narodzin Chrystusa, co zazwyczaj dokonywane jest przez najmłodszego potrafiącego czytać członka rodziny. Następnie zaczynamy dzielić się opłatkiem i składać sobie nawzajem życzenia świąteczne. W wielu domach jest to bardzo wzruszający moment, czas w którym przebacza się drugiej osobie, kończy waśnie i kłótnie, a także mówi szczerze o tym, co leży na sercu. Po zakończeniu tych rytuałów można w końcu zasiąść do stołu!

Specyficznym dla naszego kraju zwyczajem jest pozostawianie jednego wolnego miejsca przy stole wigilijnym dla nieznajomego przybysza. Tradycyjnie oznacza to naszą skłonność do zaproszenia obcych w potrzebie do wigilijnego stołu, by podzielić się z nimi posiłkiem i rodzinnym ciepłem.