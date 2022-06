Biały dom o zaskakująco przytulnym wnętrzu

Ostatnim przystankiem podczas naszej wycieczki po tym oryginalnym wnętrzu jest łazienka. Nie mogło tutaj zabraknąć pięknej wanny stojącej, która zdecydowanie przyciąga tutaj wzrok. Zwróćcie uwagę na to, że nasi specjaliści zadbali, by w tej przestrzeni domownicy mięli dostęp do naturalnego światła słonecznego. Jeżeli macie taką możliwość zdecydujcie się wprowadzić nawet niewielki okno do swojej łazienki, a na pewno nie będziecie tego żałować.

Szukacie innych przykładów niezwykłych domów? Zobaczcie tutaj:

To jest ona, idealna kawalerka!