7 wskazówek na idealne urządzenie małego mieszkania

Urządzanie mieszkania to nie lada wyzwanie. A co dopiero, gdy ma ono niezwykle ograniczony metraż! Mieszkając na małej powierzchni nie chcemy rezygnować z wygód i komfortów, którymi cieszą się właściciele większych mieszkań. Takie wnętrza pragniemy również urządzić praktycznie, ale i stylowo. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji podpowiemy, jak do maksimum wykorzystać każdy metr kwadratowy powierzchni w małych apartamentach. Przykłady zobrazujemy zdjęciami projektów wnętrz- niektóre z rozwiązań z pewnością sprawdzą się i w Waszych mieszkaniach!