Te pomysły na Twoją posadzkę zainspirują Cię

Chyba każdy z Was zgodzi się z nami, że tego typu posadzka to niezwykle atrakcyjny element prezentowanego wnętrza. To właśnie dzięki niej udało się zbudować wyjątkowy klimat w mieszkaniu, stworzyć oryginalną i niepowtarzalną aranżację, która bazuje głównie na kolorowej podłodze. Salon, gdyby nie posadzka, nie wyróżniał by się niczym specjalnym. Tradycyjny komplet wypoczynkowy, czarny, klasyczny stolik kawowy oraz wzorzyste zasłony tworzą bardzo domowy i przytulny nastrój we wnętrzu, jednak jest to kolejny salon, który wygląda jak masa innych, zachowawczych przestrzeni. Podłoga w tym przypadku ożywiła to nostalgiczne pomieszczenie i sprawiła, że dzięki niej nabrało ono nutki ekstrawagancji, nonszalancji i niebanalnego wyglądu.