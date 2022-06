Mały dom zamiast ciasnej kawalerki!

Czy żyjąc w pojedynkę i kochając dobrą architekturę, nie możecie już znieść kolejnych artykułów o domach jednorodzinnych? Jeśli tak, to ten Katalog Inspiracji z pewnością przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj bowiem przygotowaliśmy coś specjalnie dla Was – idealny dom dla szczęśliwego singla! Jest w nim wszystko: prosty minimalistyczny design, ciepłe drewniane wnętrza, miejsce do przyjmowania gości oraz miejsce do zadumy w samotności. A wszystko to w pięknym otoczeniu natury…

Aby go odnaleźć wybraliśmy się aż do Japonii, gdzie profesjonaliści ze studia Usami Seki Arquitects uwspółcześniają to, co najlepsze w tamtejszej tradycyjnej architekturze.

Gotowi na podróż do Azji?