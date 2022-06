Co kryje się za różową fasadą?

Rozpoznajecie widok przez okna? Pokój gościnny znajduje się po przeciwnej stronie niebieskiego patio co salon z jadalnią. Chociaż z pewnością to, co między oknami, bardziej przyciąga uwagę! Biurko w znanym nam dobrze ciemnym drewnie zdaje się ewoluować na ścianie. Ostrokątne formy wprowadzają do prostego pomieszczenia niezwykły dynamizm. Nowoczesna meblościanka jest niezwykle prosta, nie rywalizuje z zaskakującą rzeźbiarską interwencją. Nie wiemy jak Wy, ale my uwielbiamy wzorzyste płytki w tym domu…