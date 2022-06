TOP 10 – najlepsze kuchnie z barkiem!

Wciąż spieramy się, czy powyższy przykład można nazwać barkiem. Jest on jednak tak piękny i elegancki, że po prostu musimy go ująć w naszym zestawieniu. Biały blat nowoczesnej kuchni przedłużono i stał się w ten sposób wygodnym stolikiem jadalni. Pełni w pewien sposób funkcje barku porządkując przestrzeń, oddzielając wejście do pomieszczenia. My jesteśmy zachwyceni przede wszystkim kontrastem bieli z ciemnym drewnem.