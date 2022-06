Jak upiększyć okna? 6 polskich dekoracji okiennych

Na kolejnym zdjęciu możemy obserwować rozwiązanie dla odważnych. Efekt, który nadają kontrastowe, mocne zasłony we wnętrzu jest spektakularny ale bardzo łatwy do stworzenia. Zasada mówi, że dobieramy kolor, który będzie dobrze komponował się z bazą a następnie umieszczamy go w 3 do 5 detalach w pomieszczeniu. Mogą to być zasłony, dywan, poduszki, fotel, wazon czy obrus.

Efekt jest bardzo nowoczesny i świeży. Mimo iż błękit zasłon jest chłodny, całe pomieszczenie zyskało ciepły urok, właśnie dzięki dekoracji okna.