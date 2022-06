Łazienka idealna – 6 praktycznych porad!

Światło; prąd, gniazdka jak wiadomo potrzebne są w każdym pomieszczeniu. Wiemy też od dziecka, że połączenie wody, wilgoci z prądem to zestawienie niebezpieczne i ryzykowne, na przykład w tak oczywistym miejscu jak w łazience. Jednak przy zachowaniu odpowiednich norm i zabezpieczeń dowiemy się jak zaprojektować łazienkę bezpieczną! Otóż w łazience wyposażonej w wannę lub brodzik i natrysk wydzielono cztery strefy ochronne 0, 1, 2, 3.

Jak zaprojektować łazienkę w Strefie 0?

Jest to przestrzeń wewnątrz kabiny lub brodzika. Urządzenia dopuszczone do stosowania mogą być zasilane wyłącznie napięciem 12V i mogą to być, na przykład golarki lub przyrządy do masażu zasilane z własnego akumulatora.

Jak zaprojektować łazienkę w Strefa 1?

To przestrzeń nad wanną lub brodzikiem do wysokości 2,25 cm od podłogi. Jest to przestrzeń o promieniu 60 cm wokół natrysku. Możemy w tej strefie instalować elektryczne podgrzewacze wody, pod warunkiem pokrycia ich metalową siatką lub blachą objętą miejscowymi połączeniami wyrównawczymi.

Jak zaprojektować łazienkę w Strefie 2?

To przestrzeń o szerokości 60 cm wokół wanny lub brodzika bez strefy 1. W tym obrębie można instalować elektryczne podgrzewacze wody oraz oświetlenie w II klasie ochronności (z podwójną izolacją).

Jak zaprojektować łazienkę w Strefie 3?

To pozostała przestrzeń, otaczająca wcześniejsze strefy, a jej szerokość wynosi 2, 4 m. W obrębie tej przestrzeni mogą być instalowane gniazdka wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio zabezpieczonymi obwodami zasilającymi.