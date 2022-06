Meble kuchenne na wysoki połysk – najlepsze aranżacje!

Kuchnia to niezwykle istotna przestrzeń w domu każdego z nas, dlatego powinna wyróżniać się nienagannym stylem oraz idealnym rozplanowaniem przestrzeni. W tym pomieszczeniu spędzamy połowę swojego czasu no. przygotowując wspólne posiłki, śniadanie dla dzieci czy po prostu przesiadując z koleżanką przy kawie.

Styl jaki dobierzemy do aranżacji naszej wymarzonej kuchni powinien być spójny, jednolity. Jeżeli decydujemy się na piękną rustykalną kuchnię w drewnie to postarajmy się, aby wszystkie elementy wyposażenia oraz dekoracji pasowały do siebie. Jeżeli jednak wolimy iść w kierunku nowoczesnych, świeżych wnętrz to warto zwrócić szczególną uwagę na błyszczące, lakierowane kuchnie. Najświeższy i najbardziej popularny trend obecnie na rynku. Lakierowane kuchnie podbijają serca wszystkich zwolenników współczesnych technologii, luksusowego wyglądu oraz minimalistycznej formy. Dzięki laminowanym frontom szafek kuchnia się błyszczy, a światło jakie wpada do pomieszczenia odbija się od połyskujących nawierzchni zabudowy. Efekt? Pomieszczenie optycznie staje się większe. Trik wart zapamiętania szczególnie jeżeli mamy do czynienia z małymi pomieszczeniami.

Poniżej prezentujemy Wam różne aranżacje lakierowanych kuchni. W większości są to białe kompozycje szafek i wyposażenia. Głównie ze względu na właściwości nie pomniejszające metrażu. Jednak możliwości jest wiele, np. połączenie białych szafek z czarnymi, całe czarne, bordowe itp. Kolor jaki wybierzemy do aranżacji wymarzonej kuchni lakierowanej powinien być dopasowany do pomieszczenia oraz naszych wymogów estetycznych.