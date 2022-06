11 najpiękniejszych rustykalnych kuchni!

Kuchnia w stylu rustykalnym często kojarzy nam się z wiejskim, babcinym wnętrzem, które posiada niesamowity klimat oraz jest niezwykle funkcjonalnie rozplanowane. Takie też są wnętrza aranżowane w tym stylu.

Rustykalizm, bo od tego swój początek wzięło określenie stylu kuchni wiejskich, to nic innego jak zamiłowanie do życia wiejskiego, jego kultury oraz natury. Natomiast kuchnie rustykalne to piękne drewniane meble kuchenne, to także kamienne blaty, koronkowe dodatki oraz folklorystyczne akcenty. Trzeba przyznać, że jest to znakomite rozwiązanie dla osób pragnących, aby ich przestrzeń do przygotowywania posiłków posiadała wyjątkowy klimat oraz wyróżniała się na tle zwykłych, połyskujących białych kuchni. Kuchnia rustykalna daje nam namiastkę wsi, beztroskiego, wakacyjnego nastroju dlatego ich popularność staje się z roku na rok coraz większa. Prócz oryginalnego, przytulnego wyglądu oraz klimatu posiadają bardzo przemyślnie rozplanowaną przestrzeń. Aranżacja każdej kuchni wiąże się z przestrzeganiem kilku podstawowych zasad, które krok po kroku opisaliśmy specjalnie dla Was.

Rustykalna kuchnia nigdy nie będzie nudna ani mało wyrazista. Dzięki naturalnym materiałom, jak drewno czy kamień, zyskuje niepowtarzalnego charakteru a wszelkiego rodzaju ozdobne, wzorzyste kafelki nadają jej oryginalnego klimatu, którego będą nam zazdrościć wszyscy goście!

Poniżej prezentujemy Wam wyjątkowe, niesamowite kuchnie rustykalne, które zrobiły na nas największe wrażenie. Mamy nadzieję, że zainspirujecie się i stworzycie namiastkę rustykalnej kuchni w swoim domu.