Małe jest piękne: Idealny mini loft na 39 m²

Nasz dzisiejszy bohater z pewnością zadowoli wszystkich, którzy mają ograniczony budżet na kupno własnego mieszkania, a pragną oryginalnej i kreatywnej przestrzeni, która będzie wyróżniała się nowoczesnych podejściem do aranżacji wnętrz oraz dużą pomysłowością. Mieszkanie, a w zasadzie 39 metrowa kawalerka znajduje się na Manhattanie w starej poprzemysłowej fabryce. Tego typu powierzchnie mieszkalne często określamy mianem loftowych, jednak loft charakteryzuje się dużą przestrzenią oraz surową aranżacją. Myślę, że spokojnie możemy to miejsce nazwać mini loftem, a więc niewielkim mieszkaniem zaaranżowanym w starej fabryce. Mając do dyspozycji 39 m2 powierzchni użytkowej ciężko jest stworzyć funkcjonalne i komfortowe mieszkanie, w którym gospodarze czuliby się swobodnie, jednak jest to możliwe! Zobaczcie jak na tak ograniczonym metrażu udało się wykreować fantastyczną przestrzeń do życia.