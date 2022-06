Jak urządzać w stylu rustykalnym?

Nic nie wprowadza klimatu vintage do wnętrz, jak drewniane, ręcznie robione meble, o różnym stopniu zużycia. Ta komoda została wykonana przez rzemieślników przy użyciu drewna dębowego, a jej styl inspirowany był staromodnym wystrojem we francuskim stylu. Powycierana w odpowiednich miejscach i lekko wyblakła, komoda ta to doskonały dodatek do każdego wnętrza w stylu rustykalnym.