Dom, w którym poczujesz się jak na wakacjach!

Z tyłu domu wszyscy mieszkańcy mogą cieszyć się przestrzenią, która zapewnia im możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu. To bardzo ważne podczas planowania swoich czterech ścian, by w miarę możliwości stworzyć strefę, gdzie w ciepły dzień można usiąść i odpocząć w promieniach słońca. Nie ma wątpliwości co do tego, że pozytywnie wpływa ono na nasze samopoczucie.

Z pewnością zwróciliście uwagę na to, ze cała elewacja domu została oparta o dwie barwy – biel oraz błękit. To genialne zestawienie sprawia, że całość zyskuje morskiego klimatu. Mieszkanie w takim domu to prawdziwe marzenie…