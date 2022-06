Nowoczesne projekty kuchni

Stworzenie kuchni o nowoczesnym i funkcjonalnym charakterze wymaga sporej dozy planowania. Po pierwsze, należy ustalić budżet, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na projekt kuchni. Od niego zależeć będzie rodzaj i charakter materiałów, których użyjemy do pokrycia frontów mebli kuchennych oraz innych powierzchni. Od naszego budżetu zależeć będzie także jakość urządzeń kuchennych, takich jak lodówka, zmywarka, zamrażarka, czy piekarnik. Warto postawić na dobrą jakość tych urządzeń, gdyż prawdopodobnie służyć nam będą one dłużej i lepiej. Jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że używamy kuchni kilka razy dziennie, inwestycja ta szybko nam się spłaci!

Selekcja materiałów jest także kwestią indywidualną: rodziny z małymi dziećmi postawić mogą na trwałe i odporne materiały, takie jak granit. Miłośnicy natury i stylu rustykalnego zdecydują się zapewne na blaty z solidnego drewna, a dla tych, którzy lubują się w ultra nowoczesnych rozwiązaniach, proponujemy materiały imitujące beton lub te metalicznie połyskujące.

Po ustanowieniu budżetu i wyborze materiałów, nadszedł czas na decyzję, co do kształtu kuchni. W tym wypadku istotne jest, aby zdecydować się na wyspę lub jej brak, gdyż determinuje to silnie formę, jaką przybiera kuchnia. Główną zaletą wyspy jest nie tylko dodatkowa przestrzeń do pracy, ale także skrócona droga pomiędzy poszczególnymi miejscami w kuchnia. W niektórych przypadkach wyspa kuchenna może pełnić także rolę stołu, co sprzyja podnoszeniu roli kuchni jako jadalni.

W tej kuchni postawiono na idealny rozkład, a centralnym elementem jej projektu jest właśnie duża wyspa. Za nią, na ścianie o długości czterech metrów, umieszczono regały, zasłonięte przesuwanymi drzwiami, za którymi ukryto wszystkie niezbędne przybory i akcesoria kuchenne. Efekt to nowoczesna kuchnia o przejrzystym i czystym charakterze.