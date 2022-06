Boże Narodzenie na całym świecie- Niemcy

Ważnym dniem w niemieckiej tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia są Mikołajki, kiedy to skarpety i buty dzieci wypełniane są słodyczami i niewielkimi upominkami. Tradycja ta wzięła się od legendarnego Świętego Mikołaja, żyjącego w 340 roku naszej ery w tureckiej Myrze. Był on postrzegany jako szczególnie łaskawy i hojny, oddając wszystko, co posiadał, biednym dzieciom. Szóstego grudnia w Niemczech tylko grzeczne dzieci nagradzane są słodyczami- te niegrzeczne straszone są rózgą, atrybutem Knechta Ruprechta, w niemieckiej tradycji będącym złośliwym towarzyszem Mikołaja.