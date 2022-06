Przestrzeń wykorzystana na 100%! Pomysły na łóżko na antresoli

Jeśli moglibyście całkowicie przerobić sypialnię w Waszym domu czy mieszkaniu, to jak by ona wyglądała? Na naszych łamach nieraz zwracamy uwagę na potrzebę zachowania prywatności, którą ma wiele osób w kwestii sypialni. Niektóry jednak chcą, by była ona połączona z innymi pomieszczeniami, nawet za cenę częściowej utraty atmosfery intymności. Mamy na myśli fanów sypialni na antresoli. Czy warto zdecydować się na taką aranżację? Zalet jest wiele, przede wszystkim – oszczędność przestrzeni, ale także łatwiejsze jej doświetlenie, poczucie przestronności, wgląd na to, co dzieje się w pozostałych pokojach…

Czy naszym profesjonalistom uda się przekonać Was do sypialni na antresoli? Zaraz się przekonamy!