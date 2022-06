Dach ze strzechy – zalety i wady

Zaraz po ukończeniu strzechy należy ją poddać koniecznemu procesowi impregnacji przeciwogniowej za pomocą specjalnych preparatów. Główną rolą tej impregnacji oczywiście zabezpieczenie strzechy przed zapłonem od ognia, który może pochodzić ze spadających na połać dachową płonących przedmiotów, lub przyłożonych do okapu strzechy. Dzięki środkom przeciwogniowym pokrycie zachowuje także dłużej swój naturalny kolor, który spowalnia proces rozwoju glonów i mchu, a także uniemożliwia biodegradację zewnętrznych warstw strzechy dzięki opóźnianiu procesu ich rozkładu. Strzecha ma to do siebie, że z biegiem lat jej barwa zmienia się z początkowej słomkowej, poprzez szarobrązową, aż po ostatecznie ciemnoszarą.

Ponadto wraz z upływem lat dach ze strzechy nie będzie wymagał wielu zabiegów konserwacyjnych, trzeba pamiętać by średnio co pięć lat impregnować dach przeciwogniowo, regularnie czyścić go z ewentualnego mchu, co zapobiegnie zawilgoceniu a w rezultacie butwieniu trzciny. Także w tym celu można używać specjalnych środków chroniących, jednak należy pamiętać, aby nigdy nie stosować żadnych solnych środków. Solne środki spłyną ze strzechy wraz z pierwszym deszczem, z racji tego, że trzcina nie posiada dobrej chłonności. Dach należy także raz na jakiś czas oczyszczać z ewentualnego nadmiaru liści i gałązek utrudniających odpływ wody.

Artykuł poświęcony zaprezentowanemu domowi znajdziecie pod tym linkiem: Dom jak z bajki.