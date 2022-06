Zagracone mieszkanie dostaje nowe życie!

Wchodzimy do dawnego pokoju dziecięcego, chociaż bardziej przypomina on graciarnię, ewentualnie garderobę… Jeśli w takim pomieszczeniu synek pary miał uczyć się zachowania porządku, to nie dziwimy się, że efekty do tej pory były mizerne! Wszystko jest na wierzchu, a do tego zimowe ubrania rodziców zajmują przestrzeń do zabawy. Tu potrzebna była rewolucja!