Przed i po: renowacja dworku z XVI wieku

Jak już wcześniej wspomniano, projekt przebudowy Ca'Spinedy oparty został na idei idealnego życia. Ale co to właściwie oznacza? Dla biura Welldom, miało to być punktem wyjścia do nawiązania dialogu pomiędzy architekturą a desiginem, oświetleniem i budową, wnętrzem i zewnętrzem z uwzględnieniem eleganckiego ogrodu i przestrzeni wspólnej. Kierowano się przy tym zasadami zintegrowanego projektowania.