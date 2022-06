Od starego domu do pięknego wnętrza

Dzisiaj w naszej serii przed i po przygotowaliśmy dla was niesamowitą przemianę zagraconego domu. Metamorfozy podjęli się architekci z biura S Design Company. Sprawili oni, że dom zmienił się nie do poznania. Ten projekt jest dowodem na to, że nawet zaniedbane wnętrze może stać się eleganckie i przytulne.