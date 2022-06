Willa pełna niespodzianek!

W tej jadalni najciekawsza nie jest jednak jej wspaniała aranżacja – chociaż naprawdę robi ona wrażenie! – ale jak podzielona jest przestrzeń. Pamiętacie ścianę w szare pasy z poprzedniego zdjęcia? Okazuje się, że są to przesuwane drzwi, które znajdujemy także z drugiej strony. Tutaj wydzielają one przestrzeń pokoju multimedialnego połączonego z miejscem do pracy. W każdej chwili można go zamknąć, jeśli będziemy potrzebowali atmosfery skupienia lub też zwyczajnie nie będziemy chcieli, żeby nasi goście dostrzegli nasz bałagan…