Nadzwyczajna przemiana zwyczajnego domu!

Jak już wspominaliśmy nowy dach pokryto blachą płaską. Wybrano formę kwadratowych płatów, które ułożono niczym rybią łuskę. Osiągnięto efekt elegancki i dopracowany. Najciekawsze jest jednak, jak potraktowano spady dachu, są one jakby przyklejone do fasady. Nie ma mowy o wystających płaszczyznach. Dzięki temu można było ciekawie zagrać z naszą percepcją. Wydaje nam się, że poddasze w różnych miejscach ma różną wysokość, ale to złudne wrażenie!