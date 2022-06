Tak się buduje na wąskiej działce!

Dla profesjonalistów z Architekturbüro J. + J. Viethen człowiek jest zawsze w centrum uwagi. Intensywna współpraca z klientem ma dla nich fundamentalne znaczenie. Architekci uważają, że tylko przez uważne słuchanie może zrozumieć rzeczywiste potrzeby, wyjść im naprzeciw i zadowolić przyszłych mieszkańców. Do każdego projektu starają się podchodzić z pokorą, wierzą bowiem, że to nie ich styl jako architektów, ale styl życia właściciela powinien odgrywać decydującą rolę. Idealny dom powinien odzwierciedlać charakter domowników. Nowych budynków nie traktują jako kolejnych pozycji w swoim imponującym portfolio, ale jako indywidualne projekty dla konkretnych osób, które spędzą w nich wiele lat. To atrakcyjna i odpowiednia przestrzeń mieszkalna sprawia, że ludzie są zadowoleni, a tym samym do lepszego współżycia w harmonijnego społeczeństwa.

Jak te ideały sprawdzają się w praktyce? Przekonajmy się zwiedzając ciekawy trzypiętrowy dom jednorodzinny…