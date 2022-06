Dom marzeń w zasięgu ręki!

Chcąc poznać dzieło niemieckich architektów jak najlepiej, obchodzimy dom dookoła, aż trafimy do ukrytej z tyłu furtki. Nie jest to główne wejście do domu, ono znajduje się na niewidocznej z tej strony bocznej fasadzie. Przez wzgląd na skalę budynku zdecydowano się na praktyczne, dodatkowe wejście. W tym miejscu panuje zupełnie odmienny klimat, czeka na nas malownicza ławeczka, jest cicho i spokojnie, jesteśmy ukryci za wysokimi murami. Możemy wyobrazić sobie nasze starsze dzieci, jak szukają tutaj chwili samotności, z dala od hałaśliwego młodszego rodzeństwa.