Nudny dom całkowicie odmieniony!

Przyjrzyjmy się teraz dobudówce z bliższa. Składa się konstrukcja z drewna i blachy cynkowej. Ma tylko jedno, frontalne przeszklenie, ściany są szczelnie zamknięte. Zapewnia to prywatność, ochronę przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów. Ogromne przeszklenie i tak dostarcza wystarczająco dużo światła słonecznego! Jest ono cofnięte lekko do tyłu, dzięki czemu promienie nie wpadają bezpośrednio do środka, a my mamy możliwość obserwować padający deszcz pod zadaszeniem.