Od ruiny do domu marzeń!

Przed nami całkowicie odmieniona sypialnia. Zmieniono tutaj rozmieszczenie mebli, by w pełni wykorzystać potencjał przestrzeni. Oczywiście nie to jest najważniejszą zmianą! Wszystko tutaj poddano transformacji, w efekcie otrzymaliśmy piękną podłogę z jasnego parkietu, imponujący i, przede wszystkim, bezpieczny drewniany strop, nowe meble w stylu klasycznym, odpowiadające nowemu wcieleniu wiejskiego domu. Naprawdę ciężko nam uwierzyć, że na pierwszy rzut oka nadający się do rozbiórki budynek udało się doprowadzić do takiego stanu!