6 wspaniałych mieszkań w Warszawie

To mieszkanie również łączy w sobie klasyczną biel i czerń. Jednak to, co nas zachwyciło to połączenie tradycji z nowoczesnym stylem. Odnowiony parkiet w jadalni oraz stół otoczony krzesłami, które każdy z nas pamięta sprzed kilku dekad, wszystko to wprowadza niesamowity klimat, który nie kłóci się z nowoczesnym designem.