Nowoczesny dom najwyższej klasy!

Architekci postanowili tak zaprojektować ten dom, by było on zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny. Wyraźnie widać to w przestrzeni kuchni. Jej głównym punktem jest duża wyspa do której dodatkowo został przymocowany drewniany blat, przy którym można usiąść. Nie ma wątpliwości co do tego, że dzięki temu elementowi wygląda ona naprawdę oryginalnie. Szare połyskujące fronty mebli doskonale pasują do dominującej w tym wnętrzu bieli. Na uwagę zasługuje również fakt, że jedną ze ścian pomalowano czarną farbą tablicową, co zdecydowanie wpływa na praktyczny wymiar tego pomieszczenia.