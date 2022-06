Nowoczesny dom o dwóch twarzach!

Jednym z rozwiązań, którym zdecydowanie warto się zainspirować jest widoczna na zdjęciu farba tablicowa. Pokryta nią została jedna ze ścian kuchni, co niewątpliwie dodaje jej nowoczesnego rysu. Dzięki takiej farbie możecie zapisywać wiadomości dla innych mieszkańców szczególnie wtedy, kiedy w trakcie dnia nie macie okazji się z nimi spotkać. Co więcej, jest to świetny pomysł jeżeli posiadacie małe dzieci. Będą one miały możliwość w tym miejscu zaprezentować swoją twórczość, a Wy nie będziecie musieli martwić się o to, że pozostałe ściany będą pokryte ich rysunkami.

Szukacie innych inspirujących przykładów domów? Zobaczcie tutaj:

homify 360°: naturalne i minimalistyczne wnętrza domu spod Łodzi