Przytulny salon – tak łatwo go urządzisz!

Kominek jest jednym z tych elementów, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie salonu, zwłaszcza o chłodniejszych porach roku. Jest on nie tylko fantastyczną dekoracją, ale także wartościowym źródłem energii, które może pozwolić nam obniżyć koszty ogrzewania jesienią i zimą. Ze względu na różnorodne rodzaje kominków oraz ich zróżnicowane rozmiary, każdy z nas, czy to mieszkając w domu, czy też apartamencie, może pozwolić sobie na kominek. Wbrew powszechnemu przekonaniu, istnieje wiele alternatyw dla kominków opalanych drewnem, które zainstalować można jedynie w domach jednorodzinnych i to z obostrzeniem wielu lokalnych zasad. Kominki elektryczne, gazowe czy biokominki pozwalają nam cieszyć się tym fantastycznym elementem wystroju wnętrz bez względu na rodzaj lokalu, który zamieszkujemy.

Jeszcze inną alternatywą dla tradycyjnych kominków są atrapy- dekoracyjne zabudowany kominków, które najczęściej znaleźć można w kamienicach, a które współcześnie są puste w środku i nie za bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Takie atrapy wypełnić można wysokimi świecami, które okraszać będą wnętrze przyjemnym blaskiem.