6 niesamowitych werand, które powinieneś skopiować już teraz!

W przeciwieństwie do wcześniejszego zdjęcia, tutaj widzimy mocną konstrukcję stojącą w opozycji do dużych okien. Jedno z nich, zwieńczone jest urokliwym łukiem. Zaciszną atmosferę znów tworzą dodatki: podłoga z bielonego drewna, owcze skóry ułożone na wygodnych bujanych fotelach, wiklinowa lampa. Główną rolę odgrywa zieleń ogrodu, to na nią skierowane są spojrzenia odpoczywających mieszkańców. To miejsce wszechobecnego spokoju i harmonii.

