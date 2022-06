Oszczędny dom

Zostawianie urządzeń podłączonych do prądu to jeden z najpowszechniejszych błędów. Zastanów się przez moment ile urządzeń jest właśnie podłączonych do prądu w twoim domu. Na pewno telewizor, odtwarzacz DVD, wieża stereo, komputery, lampy, lodówka, czajnik toster, zamrażarka- ta lista może nie mieć końca. Urządzenia zużywają energię nawet jeśli są wyłączone, ale nadal podłączone do kontaktu. Osobno zużywają one bardzo małą ilość energii, ale gdy zbierzemy je do kupy, ilość zużycia prądu może być wstrząsająca. Niektóre źródła podają, iż może to być nawet 10% twojego rocznego rachunku za energię. Tak wysoka kwota, która z łatwością może być zaoszczędzona, powinna cię zachęcić do oszczędnego myślenia i wyjmowania wtyczek z kontaktów. Tak znikome szczegóły, które wydają się nie mieć większego znaczenia w danym momencie, mogą zaważyć na ilości zużywanej w twoim domu energii, a co za tym idzie, wyrzuconych w błoto pieniędzy.