Beton, szkło i drewno – dom dla modernistycznej rodziny

Nasza odsłona cyklu homify 360 zaprowadziła nas dziś aż do samej Argentyny, a dokładniej Rio Tercero, miasta leżącego w prowincji Cordoba, w północnej części kraju. To właśnie w tym miejscu mamy możliwość podziwiać bardzo nowoczesny obiekt mieszkalny, który składa się z trzech elementów budowlanych – szkła, drewna i betonu. Budynek to dom jednorodzinny o geometrycznej formie i modernistycznym wyglądzie, z pewnością przypadłby do gustu osobom, które cenią sobie minimalistyczne i nowoczesne konstrukcje. Jeśli zaintrygowała Was ta wyjątkowa i niebanalna konstrukcja architektoniczna to zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.