6 sposobów na drzwi, które upiększą Twój dom

Ościeżnica niczym rama obrazu, a skrzydło to dzieło sztuki. Tak prezentuje się naklejka drzwiowa naklejona na najprostszy model drzwi. Banalna, szybka metoda, która pozwoli całkowicie odmienić wnętrze. Bez problemu, w kilka minut odnowicie stare niemodne lub nie pasujące kolorystycznie drzwi. Wybór wzorów jest niemalże nie ograniczony: kolorowe, czarno białe, pastelowe, kwieciste, geometryczne, ukazujące przyrodę czy tętniące życiem miasto – każdy wybierze coś co idealnie przypadnie mu do gustu. Najlepsze jest, to że możecie zaszaleć, bo jeśli dany wzór Wam się z nudzi lub wyjdzie z mody, z łatwością odkleicie go i na jego miejsce wstawicie nowy.