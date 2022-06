5 zdjęć wygodnego domu rodzinnego

Wizją architekta było zapewnienie prywatności i wysokiego komfortu właścicielom, tak by przechodnie czy wścibscy sąsiedzi nie mieli możliwości podejrzenia. Rzeczywiście patrząc od frontu na budynek ma się wrażenie, że dom jest zamknięty i niedostępny. Jednak spoglądając na tę strukturę, od zupełnie innej strony można odnieść odwrotne wrażenie. Obiekt posiada dużą ilość przeszkleń, przez którą wpada ogrom naturalnego światła i rozświetla subtelnie wnętrze. Zadaszony taras to doskonała przestrzeń do rodzinnego wypoczynku czy wspólnego biesiadowania. Z kolei na pierwszym piętrze znajduje się duży balkon, gdzie w spokoju możemy oddać się przyjemności czytania czy zrelaksować w ciszy i spokoju.