6 wspaniałych ogrodów zimowych do skopiowania

A na koniec, mamy dla Was coś całkowicie wyjątkowego. Nietypowe rozwiązanie, które jednych zachwyci, a innym nie przypadnie do gustu – ogród – dżungla. Styl w jakim urządzicie Wasz zimowy ogród zależy jedynie od Waszych upodobań. Jeśli czujecie się dobrze w leśnej gęstwinie to czemu nie przenieść jej do swojej oranżerii?

Kluczem do stworzenia takiej stylizacji jest zastosowanie odpowiednich roślin i posadzenie ich w sposób trochę przypadkowy, tak jak dzieje się to w lesie tropikalnym. Ważne są też materiały z których skorzystacie. Niech będą naturalne, takie jak drewno czy bambus. A najlepiej jeśli zgłosicie się po poradę do architekta krajobrazu, dzięki temu będziecie mieć gwarancję, że efekt końcowy będzie trwały i interesujący.