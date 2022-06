Top 5 tygodnia- najlepsze polskie domy jednorodzinne!

Na rynku budowlanym istnieje duży popyt na domy na mała działkę. Są one praktyczne, dopasowując się do parceli o każdym rozmiarze i kształcie. Nie oznacza to jednak, że trzeba iść na kompromis pod względem wygody i funkcjonalności! Ten projekt doskonale pokazuje, że niewielki dom niczym nie ustępuje ogromnym, przestronnym i imponującym willom! Obejrzyjcie go dokładnie w Katalogu Inspiracji Mała działka – duży dom!